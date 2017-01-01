Корейская одиссея. Хваюги (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Фантастическая дорама о девушке, у которой налажена связь с потусторонним миром. Корейская экранизация китайского романа «Путешествие на запад». В детстве Сон-ми обнаружила способность видеть призраков и сверхъестественных существ. Тогда же она повстречала волшебника Ма Вана, который подарил ей зонтик, отгоняющий агрессивных привидений, в обмен на одно поручение – принести ему веер из дома в лесу. Выполняя задание, Сон-ми выпустила на волю бога Сон о Гона, заточенного за грехи в том самом доме, но он стер из ее памяти это событие. И вот, когда Сон-ми выросла и стала успешной риелторшей, Ма Ван и Сон о Гон вернулись в ее жизнь. Не терпится узнать, что им нужно? Начинайте сериал «Корейская одиссея.



