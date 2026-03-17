Кочевница. Сезон 3. Серия 3
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3-й сезон
3-я серия

Кочевница (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

8.42022, Кочевница. Сезон 3. Серия 3
Детектив18+
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О сериале

Следователь Виктория Беляева — единственная в отделе, у кого нет семьи. Поэтому именно ей достаются все командировки. На этот раз в Ярославле при скандальных обстоятельствах убит московский полковник МВД. Виктория должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки. Первый, кого она встречает в Ярославле — ее бывший возлюбленный, Сергей Лиманов. Он разыскивает свою пропавшую жену-актрису — ту самую женщину, которая разлучила их с Викторией.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кочевница»