Кобра (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АМРежиссёр
Аластер
Маккэй
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ВХАктриса
Виктория
Хэмилтон
- ДХАктёр
Дэвид
Хэйг
- ЛПАктриса
Лиза
Пэлфри
- Актриса
Марша
Томасон
- ЭБАктёр
Эдвард
Беннетт
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- ЛКАктриса
Люси
Коху
- РПАктёр
Ричард
Пеппл
- АДАктриса
Алекса
Дейвис
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ГММонтажёр
Гез
Моррис
- МООператор
Мика
Орасмаа
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн