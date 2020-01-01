Кобра. Сезон 1. Серия 4
Wink
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Кобра
1-й сезон
4-я серия
7.42020, Cobra
Триллеры, Зарубежные18+

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Кобра (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb