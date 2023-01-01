Кобра
Wink
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Кобра
7.42020, Cobra 2 сезона
Триллеры, Боевики18+

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Кобра (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb