Кобра (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой �рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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