Великобритания сталкивается с кризисом невиданного масштаба. Роберт Карлайл в роли премьер-министра в захватывающей драме от автора фэнтези-триллера «Дориан Грей». Оформляйте подписку Amediateka, чтобы смотреть «Кобра» — 1 сезон уже ждет вас на видеосервисе Wink!



В первом сезоне мы узнаем, что Великобритания осталась без электричества после катастрофы. Премьер-министр Роберт Сазерленд оказывается перед сложным выбором: распределить ограниченное количество резервных генераторов для восстановления энергоснабжения. Неверное решение может привести к жертвам и социальному расколу. Между тем его дочь Элли оказывается в центре скандала после смерти ее лучшей подруги от наркотиков. Этот инцидент угрожает не только семейному благополучию, но и политической карьере Сазерленда.



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