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Кобра
1-й сезон

Кобра (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.42020, Cobra 6 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Великобритания сталкивается с кризисом невиданного масштаба. Роберт Карлайл в роли премьер-министра в захватывающей драме от автора фэнтези-триллера «Дориан Грей». Оформляйте подписку Amediateka, чтобы смотреть «Кобра» — 1 сезон уже ждет вас на видеосервисе Wink!

В первом сезоне мы узнаем, что Великобритания осталась без электричества после катастрофы. Премьер-министр Роберт Сазерленд оказывается перед сложным выбором: распределить ограниченное количество резервных генераторов для восстановления энергоснабжения. Неверное решение может привести к жертвам и социальному расколу. Между тем его дочь Элли оказывается в центре скандала после смерти ее лучшей подруги от наркотиков. Этот инцидент угрожает не только семейному благополучию, но и политической карьере Сазерленда.

Сможет ли команда экспертов спасти страну, которая охвачена тьмой и хаосом? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Кобра» — 1 сезон доступен на нашем портале Wink по подписке Amediateka!

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb