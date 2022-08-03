Кобра (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Великобритания сталкивается с кризисом невиданного масштаба. Роберт Карлайл в роли премьер-министра в захватывающей драме от автора фэнтези-триллера «Дориан Грей». Оформляйте подписку Amediateka, чтобы смотреть «Кобра» — 1 сезон уже ждет вас на видеосервисе Wink!
В первом сезоне мы узнаем, что Великобритания осталась без электричества после катастрофы. Премьер-министр Роберт Сазерленд оказывается перед сложным выбором: распределить ограниченное количество резервных генераторов для восстановления энергоснабжения. Неверное решение может привести к жертвам и социальному расколу. Между тем его дочь Элли оказывается в центре скандала после смерти ее лучшей подруги от наркотиков. Этот инцидент угрожает не только семейному благополучию, но и политической карьере Сазерленда.
Сможет ли команда экспертов спасти страну, которая охвачена тьмой и хаосом? Узнаете, когда начнете смотреть сериал «Кобра» — 1 сезон доступен на нашем портале Wink по подписке Amediateka!
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аластер
Маккэй
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ВХАктриса
Виктория
Хэмилтон
- ДХАктёр
Дэвид
Хэйг
- ЛПАктриса
Лиза
Пэлфри
- Актриса
Марша
Томасон
- ЭБАктёр
Эдвард
Беннетт
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- ЛКАктриса
Люси
Коху
- РПАктёр
Ричард
Пеппл
- АДАктриса
Алекса
Дейвис
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ГММонтажёр
Гез
Моррис
- МООператор
Мика
Орасмаа
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн