Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Эллиот сталкивается с отсутствием Джей Ди в больнице. Тем временем Карла сообщает Тeрку, что снова беременна. Тeрк относится к этому серьeзно, но больница не проявляет должной заботы из-за того, что ребенок уже не первый.



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