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Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 9 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 9
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эллиот сталкивается с отсутствием Джей Ди в больнице. Тем временем Карла сообщает Тeрку, что снова беременна. Тeрк относится к этому серьeзно, но больница не проявляет должной заботы из-за того, что ребенок уже не первый.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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