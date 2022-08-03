У доктора Кокса появляется новый пациент — 10-летний мальчик Джош с лейкимией. Кокс рассказывает Джошу о его болезни, несмотря на то, что его родители против. Джей Ди беспокоится о своем поведении. Совет директоров собирается отправить Келсо на пенсию, после того как узнает, что ему уже 65 лет.

