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Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 5
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У доктора Кокса появляется новый пациент — 10-летний мальчик Джош с лейкимией. Кокс рассказывает Джошу о его болезни, несмотря на то, что его родители против. Джей Ди беспокоится о своем поведении. Совет директоров собирается отправить Келсо на пенсию, после того как узнает, что ему уже 65 лет.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»