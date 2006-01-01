Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Джейди и Терк думают, как лечить подругу доктора Келсо, у которой нет страховки. Келсо озабочен воровством формы. Уборщик шантажирует Карлу, обещая рассказать Терку о подмене Рауди. Доктор Кокс пытается убедить Эллиот, что бывший наркоман – не такой уж бывший.



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