Клиент всегда мертв. Сезон 5. Серия 1
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Сериалы
Клиент всегда мертв
5-й сезон
1-я серия

Клиент всегда мертв (сериал, 2005) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

8.72005, Six Feet Under 5
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Легендарный сериал HBO, открывший дорогу жесткому черному юмору на ТВ. Американская история одного… похоронного бюро.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиент всегда мертв»