Wink
Сериалы
Клиент всегда мертв
1-й сезон

Клиент всегда мертв (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

8.72001, Six Feet Under 13 серий
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Легендарный сериал HBO, открывший дорогу жесткому черному юмору на ТВ. Американская история одного… похоронного бюро.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиент всегда мертв»