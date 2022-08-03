Клиент всегда мертв. Сезон 4. Серия 3
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Сериалы
Клиент всегда мертв
4-й сезон
3-я серия

Клиент всегда мертв (сериал, 2004) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

8.72004, Six Feet Under 4
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Легендарный сериал HBO, открывший дорогу жесткому черному юмору на ТВ. Американская история одного… похоронного бюро.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиент всегда мертв»