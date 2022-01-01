WinkСериалыКлассика на Дворцовой1-й сезонКлассика на Дворцовой. Концерт (2025)
8.42022, Классика на Дворцовой. Концерт (2025)
Концерты12+
Классика на Дворцовой (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 12+33 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+25 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+90 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+95 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+84 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+87 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+84 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+81 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+85 мин
Классика на Дворцовой
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Ежегодно «Классика на Дворцовой» представляет «золотые голоса» планеты в масштабном шоу. В эксклюзивной коллекции Ростелекома — всe лучшее, что звучало в честь Дня Санкт-Петербурга, секреты закулисья и трансляция «Классики».
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