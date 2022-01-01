Классика на Дворцовой (2022)
Wink
Сериалы
Классика на Дворцовой
1-й сезон
Классика на Дворцовой (2022)
8.52022, Классика на Дворцовой (2022)
Концерты12+

Классика на Дворцовой (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ежегодно «Классика на Дворцовой» представляет «золотые голоса» планеты в масштабном шоу. В эксклюзивной коллекции Ростелекома — всe лучшее, что звучало в честь Дня Санкт-Петербурга, секреты закулисья и трансляция «Классики».

Сериал Классика на Дворцовой (2022) 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг