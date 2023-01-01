Классика на Дворцовой (2023)
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Классика на Дворцовой
1-й сезон
Классика на Дворцовой (2023)

Классика на Дворцовой (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.42023, Классика на Дворцовой (2023)
Концерты12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ежегодно «Классика на Дворцовой» представляет «золотые голоса» планеты в масштабном шоу. В эксклюзивной коллекции Ростелекома — всe лучшее, что звучало в честь Дня Санкт-Петербурга, секреты закулисья и трансляция «Классики».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Концерты

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