Классика на Дворцовой (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

1-й сезон
Классика на Дворцовой (2020)
Ежегодно «Классика на Дворцовой» представляет «золотые голоса» планеты в масштабном шоу. В эксклюзивной коллекции Ростелекома — всe лучшее, что звучало в честь Дня Санкт-Петербурга, секреты закулисья и трансляция «Классики».

Россия
Концерты
Full HD
95 мин / 01:35

