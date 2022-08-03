WinkСериалыКладовая жизни1-й сезон1-я серия
8.92018, Кладовая жизни. Серия 1
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Кладовая жизни (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Сложное время начала 90-х многое меняет в семье Савчуков. Сначала с завода уходит двадцатилетний Саша, младший сын Степана и Марии. Кооператив, в который он устраивается работать, оказывается причастен к ряду квартирных краж. Дело это расследует брат Саши Павел. Отношения у братьев хуже некуда. И дело не в преступной деятельности кооператива — Саша к происходящему не причастен. А в том, что заводская медсестра Оксана, в которую Саша давно и безнадежно влюблен, оказывается невестой старшего брата. В то же время у Марии обостряется астма. И вся семья по рекомендации врача переезжает за город. Там, глядя на торгующих у автовокзала всякой всячиной старушек, Саша решает создать упорядоченный рынок.
Рейтинг
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- АСАктёр
Антон
Соколов
- Актёр
Павел
Баршак
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- КНАктриса
Ксения
Николаева
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- АИАктёр
Андрей
Исаенко
- ДГАктёр
Дмитрий
Гаврилов
- БГАктёр
Борис
Георгиевский
- ПВАктриса
Полина
Василина
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ВДХудожник
Виктор
Донцов
- АПОператор
Андрей
Поливаный-Бухтияров
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик