Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

Кинооткровения - новый уникальный формат на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино. Живые видеопослания от реальных людей - настоящие чувства, житейские ситуации, которые в своих семейных историях помогают увидеть главное.



Участники - невидимые повседневные герои, для которых семья - не просто слово. Личные признания по воздействию на участника и зрителя не уступают терапии и профессиональному кино



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