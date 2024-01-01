Максим
Wink
Сериалы
Кинооткровения
1-й сезон
Максим
6.42024, Максим
Документальный, Семейный6+
Реальные люди делятся своими историями и переживаниями, чтобы помочь каждому быть внимательнее к чувствам родных и близких.

Кинооткровения (сериал, 2024) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Кинооткровения - новый уникальный формат на стыке документальной журналистики, психологии и игрового кино. Живые видеопослания от реальных людей - настоящие чувства, житейские ситуации, которые в своих семейных историях помогают увидеть главное.

Участники - невидимые повседневные герои, для которых семья - не просто слово. Личные признания по воздействию на участника и зрителя не уступают терапии и профессиональному кино

Сериал Максим 1 сезон 45 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

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