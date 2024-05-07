Киберскорость. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Киберскорость
1-й сезон
6-я серия
8.82020, Киберскорость. Сезон 1. Серия 6
Боевик, Мультсериалы18+
Серия в подписке «Wink Дети»

Киберскорость (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Киберскорость» — это яркий и весёлый анимационный чемпионат 2020 года, в котором молодые команды соревнуются в скорости на очень живописных и не менее опасных трассах. Только выходят на старт не сами ребята, а пилотируемые механизмы, которые оживают благодаря «джинам» — разумным существам, напоминающим духов.

Корто, Мышка и Энки — участники команды Тики — должны победить в соревнованиях, чтобы спасти свой родной остров. А для этого им предстоит выстоять против других групп гонщиков, каждая из которых обладает своим неповторимым стилем и крутыми способностями.

Страна
Франция
Жанр
Боевик, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.8 IMDb