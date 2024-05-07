WinkДетямКиберскорость1-й сезон6-я серия
8.82020, Киберскорость. Сезон 1. Серия 6
Боевик, Мультсериалы18+
Серия в подписке «Wink Дети»
Киберскорость (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 12
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 13
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 14
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 15
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 16
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 17
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 18
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 19
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 20
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 21
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 22
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 23
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 24
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 25
- 18+23 мин
Киберскорость
Сезон 1 Серия 26
О сериале
«Киберскорость» — это яркий и весёлый анимационный чемпионат 2020 года, в котором молодые команды соревнуются в скорости на очень живописных и не менее опасных трассах. Только выходят на старт не сами ребята, а пилотируемые механизмы, которые оживают благодаря «джинам» — разумным существам, напоминающим духов.
Корто, Мышка и Энки — участники команды Тики — должны победить в соревнованиях, чтобы спасти свой родной остров. А для этого им предстоит выстоять против других групп гонщиков, каждая из которых обладает своим неповторимым стилем и крутыми способностями.
СтранаФранция
ЖанрБоевик, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.8 IMDb