Киберскорость (мультсериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
8.82020, Droners 26 серий
ТВ-шоу, Мультсериалы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
«Киберскорость» — это яркий и весёлый анимационный чемпионат 2020 года, в котором молодые команды соревнуются в скорости на очень живописных и не менее опасных трассах. Только выходят на старт не сами ребята, а пилотируемые механизмы, которые оживают благодаря «джинам» — разумным существам, напоминающим духов.
Корто, Мышка и Энки — участники команды Тики — должны победить в соревнованиях, чтобы спасти свой родной остров. А для этого им предстоит выстоять против других групп гонщиков, каждая из которых обладает своим неповторимым стилем и крутыми способностями.