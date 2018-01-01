Киберскорость (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

«Киберскорость» — это яркий и весёлый анимационный чемпионат 2020 года, в котором молодые команды соревнуются в скорости на очень живописных и не менее опасных трассах. Только выходят на старт не сами ребята, а пилотируемые механизмы, которые оживают благодаря «джинам» — разумным существам, напоминающим духов.



Корто, Мышка и Энки — участники команды Тики — должны победить в соревнованиях, чтобы спасти свой родной остров. А для этого им предстоит выстоять против других групп гонщиков, каждая из которых обладает своим неповторимым стилем и крутыми способностями.

