Киберскорость. Сезон 1. Серия 16
Wink
Детям
Киберскорость
1-й сезон
16-я серия
8.82020, Droners
ТВ-шоу, Мультсериалы6+

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Киберскорость (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

«Киберскорость» — это яркий и весёлый анимационный чемпионат 2020 года, в котором молодые команды соревнуются в скорости на очень живописных и не менее опасных трассах. Только выходят на старт не сами ребята, а пилотируемые механизмы, которые оживают благодаря «джинам» — разумным существам, напоминающим духов.

Корто, Мышка и Энки — участники команды Тики — должны победить в соревнованиях, чтобы спасти свой родной остров. А для этого им предстоит выстоять против других групп гонщиков, каждая из которых обладает своим неповторимым стилем и крутыми способностями.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу, Мультсериалы

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