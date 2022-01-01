Запах еды и денег (Гастрономы)
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Хроники Московского быта
1-й сезон
Запах еды и денег (Гастрономы)

Хроники Московского быта (сериал, 2022) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

8.82022, Запах еды и денег (Гастрономы)
Документальные, ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Достаточно нескольких слов – "синтетика", "сталинские дома", "дефицит", "спальные районы", чтобы описать целые эпохи нашей жизни. Об этих историях со смаком, в деталях и подробностях повествуют фильмы цикла.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу, Документальные

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