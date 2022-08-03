Хроники Московского быта
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Хроники Московского быта

Хроники Московского быта (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Хроники Московского быта 1 сезон
Документальный16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Достаточно нескольких слов – "синтетика", "сталинские дома", "дефицит", "спальные районы", чтобы описать целые эпохи нашей жизни. Об этих историях со смаком, в деталях и подробностях повествуют фильмы цикла.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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