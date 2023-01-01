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Хроники Московского быта
1-й сезон

Хроники Московского быта (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82018, Хроники Московского быта. Сезон 1 30 серий
Документальные, ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Достаточно нескольких слов – "синтетика", "сталинские дома", "дефицит", "спальные районы", чтобы описать целые эпохи нашей жизни. Об этих историях со смаком, в деталях и подробностях повествуют фильмы цикла.

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