Забытые могилы. Часть 2
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Хроники Московского быта
1-й сезон
Забытые могилы. Часть 2

Хроники Московского быта (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

8.82021, Забытые могилы. Часть 2
Документальные, ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Достаточно нескольких слов – "синтетика", "сталинские дома", "дефицит", "спальные районы", чтобы описать целые эпохи нашей жизни. Об этих историях со смаком, в деталях и подробностях повествуют фильмы цикла.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу, Документальные

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