Ковер, хрусталь и стенка
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Хроники Московского быта
1-й сезон
Ковер, хрусталь и стенка

Хроники Московского быта (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.92018, Ковер, хрусталь и стенка
Документальный16+

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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Достаточно нескольких слов – "синтетика", "сталинские дома", "дефицит", "спальные районы", чтобы описать целые эпохи нашей жизни. Об этих историях со смаком, в деталях и подробностях повествуют фильмы цикла.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
38 мин / 00:38

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