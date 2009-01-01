Хорошая жена (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Wink
Хорошая жена
1-й сезон
2-я серия

2009, The Good Wife
О сериале

Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру. Алисия Флоррик – примерная жена с юридическим образованием и двумя детьми, бросившая карьеру ради мужа, генерального прокурора штата Иллинойс. Когда благоверный оказывается в центре сексуального скандала, а потом в тюрьме с обвинениями в коррупции, все заботы и проблемы ложатся на плечи Алисии...

США
Драма
SD
41 мин / 00:41

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена»