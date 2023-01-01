Хорошая жена (сериал, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Одна из лучших драм последних лет, главные роли в которой исполнили Джулианна Маргулис и Крис Нот.



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Прокурор Питер Флоррик оказывается за решеткой после сексуального скандала и обвинений в коррупции. Его «Хорошая жена» Алисия, пройдя через публичное унижение, решает начать новую жизнь. В прошлом успешный адвокат, она намерена вернуться в профессию и добиться успеха любой ценой.



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