Хорошая жена (сериал, 2009) смотреть онлайн
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Одна из лучших драм последних лет, главные роли в которой исполнили Джулианна Маргулис и Крис Нот.
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Прокурор Питер Флоррик оказывается за решеткой после сексуального скандала и обвинений в коррупции. Его «Хорошая жена» Алисия, пройдя через публичное унижение, решает начать новую жизнь. В прошлом успешный адвокат, она намерена вернуться в профессию и добиться успеха любой ценой.
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Информация
Рейтинг
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- МЦРежиссёр
Майкл
Цинберг
- БКРежиссёр
Брук
Кеннеди
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уитмор мл.
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- МЗАктёр
Мэтт
Зукри
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- ГФАктёр
Грэм
Филлипс
- МВАктриса
Макензи
Вега
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Алан
Камминг
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Зэк
Гренье
- ЛШСценарист
Люк
Шелхаас
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- Продюсер
Ридли
Скотт
- БКПродюсер
Брук
Кеннеди
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МБХудожник
Мэттью
Баджон
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ДСМонтажёр
Дэвид
С. Кук
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли