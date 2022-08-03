«Мужчинам верить нельзя!» — убеждена Саша с детства, с того самого дня, как узнала об измене отца. Да и собственная неудачная связь, после которой она стала матерью-одиночкой, это подтверждают. Александра работает в юридической фирме и помогает женщинам, переживающим развод, вывести неверных мужей на чистую воду. От нее зависит, на чьей стороне будет суд.

