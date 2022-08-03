Хочу тебе верить. Серия 3
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Хочу тебе верить
1-й сезон
3-я серия
9.02021, Хочу тебе верить. Серия 3
Мелодрама18+

Хочу тебе верить (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Мужчинам верить нельзя!» — убеждена Саша с детства, с того самого дня, как узнала об измене отца. Да и собственная неудачная связь, после которой она стала матерью-одиночкой, это подтверждают. Александра работает в юридической фирме и помогает женщинам, переживающим развод, вывести неверных мужей на чистую воду. От нее зависит, на чьей стороне будет суд.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Хочу тебе верить»