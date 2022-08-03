WinkСериалыХочу тебе верить1-й сезон3-я серия
9.02021, Хочу тебе верить. Серия 3
Мелодрама18+
Хочу тебе верить (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
«Мужчинам верить нельзя!» — убеждена Саша с детства, с того самого дня, как узнала об измене отца. Да и собственная неудачная связь, после которой она стала матерью-одиночкой, это подтверждают. Александра работает в юридической фирме и помогает женщинам, переживающим развод, вывести неверных мужей на чистую воду. От нее зависит, на чьей стороне будет суд.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- Актриса
Анна
Арефьева
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- МБАктриса
Мария
Бортник
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- РПАктёр
Роман
Петров
- ЕМАктриса
Евгения
Макеева
- МЮАктёр
Максим
Юшко
- ЕПАктриса
Екатерина
Прохоренко
- ПССценарист
Петр
Смирнов
- ЕДСценарист
Елена
Джейхан
- ААСценарист
Анна
Андрушевич
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- АСПродюсер
Александр
Сотников
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- РАОператор
Радик
Аскаров
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский