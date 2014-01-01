Хочу романтики. Сезон 3. Серия 16
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Хочу романтики
3-й сезон
16-я серия

Хочу романтики (сериал, 2014) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

8.72014, Romaenseuga pilyohae
Мелодрама, Комедия16+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Ин-eн работает в крупной гостинице, она живeт со своим парнем душа в душу уже целых 10 лет. Со-eн - роковая красавица, меняющая мужчин как перчатки. Хeн-джу - счастливица, которая вот-вот должна выйти замуж. Их жизни такие разные, но каждая вполне довольна тем, что имеет, и уверенно шагает по выбранному пути.

Сериал Хочу романтики 3 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb