Касагранде. Сезон 2. Серия 204
Wink
Детям
Касагранде
2-й сезон
204-я серия
2020, The Casagrandes
Мультсериалы, Мюзикл18+

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Касагранде (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 204 смотреть онлайн

О сериале

История жизнерадостной девочки по имени Ронни Энн, лучшей подруги Линкольна Лауда, и еe старшего брата Бобби Сантьяго — молодого человека Лори Лауд. Ронни Энн, Бобби и их семья переедут в большой город, где им предстоит освоиться, открыть собственное дело и обрести новых друзей.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касагранде»