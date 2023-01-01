Касагранде
Wink
Детям
Касагранде
2019, The Casagrandes 2 сезона
Мультсериалы, Семейные6+

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Касагранде (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

История жизнерадостной девочки по имени Ронни Энн, лучшей подруги Линкольна Лауда, и еe старшего брата Бобби Сантьяго — молодого человека Лори Лауд. Ронни Энн, Бобби и их семья переедут в большой город, где им предстоит освоиться, открыть собственное дело и обрести новых друзей.

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Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касагранде»

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