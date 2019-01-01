Касагранде (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 119 смотреть онлайн

Касагранде. Сезон 1. Серия 119
Касагранде
1-й сезон
119-я серия
2019, The Casagrandes
Мультсериалы, Семейный6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История жизнерадостной девочки по имени Ронни Энн, лучшей подруги Линкольна Лауда, и еe старшего брата Бобби Сантьяго — молодого человека Лори Лауд. Ронни Энн, Бобби и их семья переедут в большой город, где им предстоит освоиться, открыть собственное дело и обрести новых друзей.

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.8 IMDb

