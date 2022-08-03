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Касагранде
1-й сезон

Касагранде (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, The Casagrandes 4 серии
Мультсериалы, Мюзикл18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История жизнерадостной девочки по имени Ронни Энн, лучшей подруги Линкольна Лауда, и еe старшего брата Бобби Сантьяго — молодого человека Лори Лауд. Ронни Энн, Бобби и их семья переедут в большой город, где им предстоит освоиться, открыть собственное дело и обрести новых друзей.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касагранде»