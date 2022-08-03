Касагранде (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkДетямКасагранде1-й сезон2-я серия
О сериале
История жизнерадостной девочки по имени Ронни Энн, лучшей подруги Линкольна Лауда, и еe старшего брата Бобби Сантьяго — молодого человека Лори Лауд. Ронни Энн, Бобби и их семья переедут в большой город, где им предстоит освоиться, открыть собственное дело и обрести новых друзей.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИААктриса
Изабелла
Альварес
- КПАктёр
Карлос
ПенаВега
- ЛМАктёр
Леа
Мей Голд
- КААктёр
Карлос
Аласраки
- АКАктриса
Алекс
Казарез
- РГАктёр
Рубен
Гарфиас
- СМАктриса
Соня
Манзано
- ДКАктёр
Джаред
Козак
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- АБСценарист
Алехандро
Биен-Уиллнер
- МРСценарист
Майк
Рубинер
- ММСценарист
Майкл
Молина
- АФПродюсер
Алан
Формен
- ЛАПродюсер
Лало
Алькараз
- МРПродюсер
Майк
Рубинер
- НФАктриса дубляжа
Наталия
Франкова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДХКомпозитор
Джонатан
Хайлэндер
- ДРКомпозитор
Даг
Рокуэлл