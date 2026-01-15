8.32026, Картотека. Театры. Сезон 3. Серия 6
Документальный18+
Контент станет доступным 03.08.2026
Картотека. Театры (сериал, 2026) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
- 18+33 мин
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 18+3августа
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 2
- 18+3августа
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 3
- 18+3августа
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 4
- 18+3августа
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 5
- 18+3августа
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 6
- 18+3августа
Картотека. Театры
Сезон 3 Серия 7
О сериале
Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.