Картотека. Театры (сериал, 2026) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В Лодейном Поле, городе с восемнадцатитысячным населением, вопреки кажущейся невозможности существует театр-студия «Апрель» — сформированная необычными путями труппа, напоминающая бродячий коллектив прошлых столетий, но действующий в стационарных условиях. Здесь соседствуют народные комедии, русская классика и спектакль-реконструкция «Свирский плацдарм» о героическом прорыве финского фронта в 1944 году, что отражает естественную полноту театральной жизни, ставшей для малого города подлинной необходимостью. Фильм стереоскопически, через читку на природе, фрагменты постановок и многогранный труд актёров, открывает зрителю целый материк под названием «Региональный Русский Театр» — пространство, где театр оказывается не просто искусством, но способом бытия.

