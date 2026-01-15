Картотека. Театры. Театр как редкость
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Картотека. Театры
3-й сезон
Картотека. Театры. Театр как редкость
8.32026, Картотека. Театры. Театр как редкость
Документальный18+

Картотека. Театры (сериал, 2026) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

В Лодейном Поле, городе с восемнадцатитысячным населением, вопреки кажущейся невозможности существует театр-студия «Апрель» — сформированная необычными путями труппа, напоминающая бродячий коллектив прошлых столетий, но действующий в стационарных условиях. Здесь соседствуют народные комедии, русская классика и спектакль-реконструкция «Свирский плацдарм» о героическом прорыве финского фронта в 1944 году, что отражает естественную полноту театральной жизни, ставшей для малого города подлинной необходимостью. Фильм стереоскопически, через читку на природе, фрагменты постановок и многогранный труд актёров, открывает зрителю целый материк под названием «Региональный Русский Театр» — пространство, где театр оказывается не просто искусством, но способом бытия.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
32 мин / 00:32

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