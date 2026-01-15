Картотека. Театры. Сезон 3. Серия 4
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Картотека. Театры
3-й сезон
4-я серия
8.32026, Картотека. Театры. Сезон 3. Серия 4
Документальный18+

Контент станет доступным 03.08.2026

Картотека. Театры (сериал, 2026) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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