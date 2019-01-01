Картер (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
8.12019, Carter
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+42 мин
Картер
Сезон 2 Серия 1
- 18+41 мин
Картер
Сезон 2 Серия 2
- 18+42 мин
Картер
Сезон 2 Серия 3
- 18+41 мин
Картер
Сезон 2 Серия 4
- 18+42 мин
Картер
Сезон 2 Серия 5
- 18+41 мин
Картер
Сезон 2 Серия 6
- 18+38 мин
Картер
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Картер
Сезон 2 Серия 8
- 18+39 мин
Картер
Сезон 2 Серия 9
- 18+40 мин
Картер
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Ха�рли Картер, сыгравший в популярном американском телевизионном сериале роль детектива, возвращается в родные края, чтобы прийти в себя после пережитого в Голливуде публичного скандала. Актерскому опыту Картера и тут находится применение – в реальной жизни ему также приходится взять на себя роль детектива, объединившись со своей старой подругой серьезной Сэм Шоу.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГХРежиссёр
Гэйл
Харви
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- СТАктриса
Сидни
Тамиа Пуатье
- КБАктёр
Кристиан
Бруун
- КФАктёр
Крис
Фаркуар
- БКАктриса
Бренда
Камино
- МБАктёр
Мэтт
Барам
- ДБАктёр
Джон
Буржуа
- ЛБАктёр
Лайрик
Бент
- ВСАктёр
Варун
Саранга
- ДААктёр
Деннис
Акаяма
- ГКСценарист
Гарри
Кэмпбелл
- Сценарист
Энди
Берман
- КДСценарист
Карлос
Джекотт
- ГКПродюсер
Гарри
Кэмпбелл
- МШПродюсер
Майкл
Шоутер
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ОМХудожник
Олег
М. Савицкий
- ДБМонтажёр
Дэвид
Б. Томпсон
- ЙЛКомпозитор
Йен
Лефевр
- ЭПКомпозитор
Эри
Познер