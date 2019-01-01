Картер. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Картер
2-й сезон
10-я серия

Картер (сериал, 2019) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

8.12019, Carter
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

2-й сезон

Сюжет

Харли Картер, сыгравший в популярном американском телевизионном сериале роль детектива, возвращается в родные края, чтобы прийти в себя после пережитого в Голливуде публичного скандала. Актерскому опыту Картера и тут находится применение – в реальной жизни ему также приходится взять на себя роль детектива, объединившись со своей старой подругой серьезной Сэм Шоу.

Сериал Картер 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Картер»

Всё