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Картер
2-й сезон

Картер (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

8.12019, Carter 10 серий
Драмы, Детективы18+
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Сезоны и серии

2-й сезон

Сюжет

Харли Картер, сыгравший в популярном американском телевизионном сериале роль детектива, возвращается в родные края, чтобы прийти в себя после пережитого в Голливуде публичного скандала. Актерскому опыту Картера и тут находится применение – в реальной жизни ему также приходится взять на себя роль детектива, объединившись со своей старой подругой серьезной Сэм Шоу.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Картер»

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