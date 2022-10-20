Кардиохирурги (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Увлекательная медицинская дорама от создателей сериалов «Городской охотник» и «Я псих, но это нормально». В центре сюжета – трое сотрудников университетской клиники Тэсан. Главврач Пак Тэ Су сталкивается с тем, что не может помочь собственной матери, которая оказалась в критическом состоянии и нуждается в пересадке сердца. Он отчаянно пытается найти торакального хирурга, способного ее спасти. Комплексующий из-за не самого престижного диплома коллега Тэ Су Чхве Сок Хан вызывается сделать ей операцию. Тем временем на работу в Тэсан устраивается молодая специалистка Юн Су Ен, решившая связать жизнь с медициной после того, как чудом избежала смерти. Следите за хитросплетениями судеб врачей и их пациентов, когда будете смотреть сериал «Кардиохирурги» (2018) онлайн на Wink.

