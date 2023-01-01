Кардиохирурги (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 1
- 18+61 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 10
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 12
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 13
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 14
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 15
- 18+57 мин
Кардиохирурги
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Увлекательная медицинская дорама от создателей сериалов «Городской охотник» и «Я псих, но это нормально». В центре сюжета – трое сотрудников университетской клиники Тэсан. Главврач Пак Тэ Су сталкивается с тем, что не может помочь собственной матери, которая оказалась в критическом состоянии и нуждается в пересадке сердца. Он отчаянно пытается найти торакального хирурга, способного ее спасти. Комплексующий из-за не самого престижного диплома коллега Тэ Су Чхве Сок Хан вызывается сделать ей операцию. Тем временем на работу в Тэсан устраивается молодая специалистка Юн Су Ен, решившая связать жизнь с медициной после того, как чудом избежала смерти. Следите за хитросплетениями судеб врачей и их пациентов, когда будете смотреть сериал «Кардиохирурги» (2018) онлайн на Wink.
Все сезоны сериала Кардиохирурги смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ЧДРежиссёр
Чон
Дон-юн
- ЧЁРежиссёр
Чо
Ён-гван
- КСАктёр
Ко
Су
- ОГАктёр
Ом
Ги-джун
- СДАктриса
Со
Джи-хе
- НГАктёр
Нам
Гён-ып
- ЧСАктриса
Чан
Со-ён
- КЕАктриса
Ким
Е-вон
- ЧБАктёр
Чон
Бо-сок
- ОДАктёр
О
Дон-мин
- АНАктёр
Ан
Нэ-сан
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-вон
- ЧССценарист
Чхве
Су-джин
- ЧЧСценарист
Чхве
Чхан-хван
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков