Эта серия пока недоступна
Кардиохирурги (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Увлекательная медицинская дорама от создателей сериалов «Городской охотник» и «Я псих, но это нормально». В центре сюжета – трое сотрудников университетской клиники Тэсан. Главврач Пак Тэ Су сталкивается с тем, что не может помочь собственной матери, которая оказалась в критическом состоянии и нуждается в пересадке сердца. Он отчаянно пытается найти торакального хирурга, способного ее спасти. Комплексующий из-за не самого престижного диплома коллега Тэ Су Чхве Сок Хан вызывается сделать ей операцию. Тем временем на работу в Тэсан устраивается молодая специалистка Юн Су Ен, решившая связать жизнь с медициной после того, как чудом избежала смерти. Следите за хитросплетениями судеб врачей и их пациентов, когда будете смотреть сериал «Кардиохирурги» (2018) онлайн на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ЧДРежиссёр
Чон
Дон-юн
- ЧЁРежиссёр
Чо
Ён-гван
- КСАктёр
Ко
Су
- ОГАктёр
Ом
Ги-джун
- СДАктриса
Со
Джи-хе
- НГАктёр
Нам
Гён-ып
- ЧСАктриса
Чан
Со-ён
- КЕАктриса
Ким
Е-вон
- ЧБАктёр
Чон
Бо-сок
- ОДАктёр
О
Дон-мин
- АНАктёр
Ан
Нэ-сан
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-вон
- ЧССценарист
Чхве
Су-джин
- ЧЧСценарист
Чхве
Чхан-хван
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков