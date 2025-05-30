Каменное сердце (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Галина возглавляет редакцию крупной газеты. Пережив тяжелый развод, она перестает верить в существование любви, – в ее жизни остается только работа. Но когда ее издание публикует сенсационное расследование о махинациях бизнесмена Вячеслава Андреева, карьера тоже может вот-вот рухнуть: один из источников информации оказывается непроверенным, и Андреев подает иск о клевете. Чтобы избежать суда и спасти репутацию, Галина решает найти компромат на бизнесмена.
Она отправляется в деревню, чтобы разыскать важного свидетеля – врача Михаила Леонтьева. По всей вероятности, именно по вине Андреева погибла жена доктора. Михаил живет уединенно и отказывается общаться с журналистами. Но постепенно Галина находит с ним общий язык, а после начинает рассматривать Леонтьева не только как источник информации, но и как интересного мужчину. В итоге, Михаил не только помогает Галине в ее расследовании, но и растапливает ее «каменное сердце».
Рейтинг
- ААРежиссёр
Александр
Аравин
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Владимир
Кошевой
- АВАктёр
Александр
Вальнер
- ЕДАктриса
Екатерина
Долгова
- НГАктриса
Наталья
Гриншпун
- Актёр
Антон
Афанасьев
- Актёр
Александр
Андриенко
- ОБАктриса
Ольга
Баранова
- ПСАктёр
Павел
Савинов
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- АМАктриса
Алла
Миронова
- ЭКСценарист
Элина
Курбатова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ТАХудожник
Тигран
Асатуров
- ВНОператор
Виктор
Новожилов
- Композитор
Анатолий
Зубков