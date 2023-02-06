Как выйти замуж за француза (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мелодрама о том, что обман никогда не идет на пользу любовным отношениям. Риелторша Алиса просит бывшую однокурсницу Дашу заменить ее на одной из сделок. Жизненные обстоятельства вынуждают скромную экскурсоводку согласиться на это предложение. Даша начинает выдавать себя за Алису и ей удается произвести впечатление на клиента из Франции Пьера Сабурова. Он едет в Россию, чтобы заключить договор купли-продажи имущества, а главное – встретиться с понравившейся риелторшей. Каково же удивление Даши, когда она узнает в Пьере Петю, с которым познакомилась в детстве на теплоходе. Но это не мешает ей и дальше выдавать себя за Алису, ведь «француз» Дашу не вспомнил. К чему приведет этот обман, можно увидеть, если сериал «Как выйти замуж за француза» (2022) смотреть онлайн в сервисе на Wink.

