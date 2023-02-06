Как выйти замуж за француза (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Мелодрама о том, что обман никогда не идет на пользу любовным отношениям. Риелторша Алиса просит бывшую однокурсницу Дашу заменить ее на одной из сделок. Жизненные обстоятельства вынуждают скромную экскурсоводку согласиться на это предложение. Даша начинает выдавать себя за Алису и ей удается произвести впечатление на клиента из Франции Пьера Сабурова. Он едет в Россию, чтобы заключить договор купли-продажи имущества, а главное – встретиться с понравившейся риелторшей. Каково же удивление Даши, когда она узнает в Пьере Петю, с которым познакомилась в детстве на теплоходе. Но это не мешает ей и дальше выдавать себя за Алису, ведь «француз» Дашу не вспомнил. К чему приведет этот обман, можно увидеть, если сериал «Как выйти замуж за француза» (2022) смотреть онлайн в сервисе на Wink.
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ЕЛАктриса
Евдокия
Лаврухина
- СдАктёр
Стефан
де Дюрфор
- СПАктёр
Сергей
Подольный
- КШАктриса
Кристина
Шелобкова
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- АТАктриса
Анастасия
Теплинская
- Актёр
Евгений
Крылов
- ДЭАктриса
Дарья
Эгерман
- Актёр
Сергей
Иванюк
- СЕАктёр
Сергей
Ершов
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Виктория
Шахназарова
- ИГХудожник
Игорь
Гембель-Зайкин
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ФЧКомпозитор
Филипп
Чернов