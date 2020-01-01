Как отреставрировать замок (и остаться в живых). Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
1-й сезон
7-я серия
8.22020, How To Renovate A Chateau (Without Killing Your Partner)
ТВ-шоу12+

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Как отреставрировать замок (и остаться в живых) (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

В 2019 году молодая семья из четырех человек покинула город, чтобы осуществить свою мечту о новой жизни в сельской местности Франции. Они влюбились в очаровательный замок Гонневилль сюр Онфлёр, расположенный на красивом побережье Нормандии. С тех пор они вкладывают все свои накопления в этот проект, пытаясь реставрировать здание XVIII века и создать прекрасный семейный очаг, а также приятное место для гостей.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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