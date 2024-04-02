8.32020, How To Renovate A Chateau (Without Killing Your Partner)
ТВ-шоу12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Как отреставрировать замок (и остаться в живых) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+21 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 1
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 2
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 3
- 12+20 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 4
- 12+20 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 5
- 12+21 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 6
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 7
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 8
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 9
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 10
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 11
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 12
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 13
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 14
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 15
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 16
- 12+21 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 17
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 18
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 19
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 20
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 21
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 22
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 23
- 12+23 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 24
- 12+20 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 25
- 12+22 мин
Как отреставрировать замок (и остаться в живых)
Сезон 1 Серия 26
О сериале
В 2019 году молодая семья из четырех человек покинула город, чтобы осуществить свою мечту о новой жизни в сельской местности Франции. Они влюбились в очаровательный замок Гонневилль сюр Онфлёр, расположенный на красивом побережье Нормандии. С тех пор они вкладывают все свои накопления в этот проект, пытаясь реставрировать здание XVIII века и создать прекрасный семейный очаг, а также приятное место для гостей.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск