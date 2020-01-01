8.22020, How To Renovate A Chateau (Without Killing Your Partner)
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Как отреставрировать замок (и остаться в живых) (сериал, 2020) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
Сюжет
В 2019 году молодая семья из четырех человек покинула город, чтобы осуществить свою мечту о новой жизни в сельской местности Франции. Они влюбились в очаровательный з�амок Гонневилль сюр Онфлёр, расположенный на красивом побережье Нормандии. С тех пор они вкладывают все свои накопления в этот проект, пытаясь реставрировать здание XVIII века и создать прекрасный семейный очаг, а также приятное место для гостей.
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