Как отреставрировать замок (и остаться в живых) (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

В 2019 году молодая семья из четырех человек покинула город, чтобы осуществить свою мечту о новой жизни в сельской местности Франции. Они влюбились в очаровательный з�амок Гонневилль сюр Онфлёр, расположенный на красивом побережье Нормандии. С тех пор они вкладывают все свои накопления в этот проект, пытаясь реставрировать здание XVIII века и создать прекрасный семейный очаг, а также приятное место для гостей.



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